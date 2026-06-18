Слитые фото и попрошайки: оперативник назвал излюбленные методы выманивания денег у псковичей

12:12, 18 июня 2026, ПАИ

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников на брифинге в медиацентре ПАИ 18 июня назвал любимые методы мошенников при выманивании денег у псковичей.

Так, среди наиболее популярных методов, которые мошенники используют в Псковской области, – попрошайничество и шантаж интимными фото после взлома аккаунта. «Причём потолка в шантаже нет, заплатив один раз, платить человек будет до бесконечности», – предостерёг Дмитрий Борников.

Он также уточнил, что в регионе только каждое 20-е преступление связано со взломом аккаунтов в соцсетях, пока всё так же преобладает телефонное мошенничество.

«Как только вы по телефону услышите фразу «переведите деньги на безопасный счет», кладите трубку, это 100% мошенники, так как понятие «безопасный счёт» – это их выдумка. Ещё один способ обмана – инвестиции. Здесь мошенники играют на желании людей заработать без труда. При таких схемах люди теряют по несколько миллионов рублей», – привёл пример оперативник.

Зачастую, отметил Дмитрий Борников, людей пугают тем, что они якобы финансируют какие-то незаконные организации, мошенники играют на чувстве страха и выманивают деньги на всё те же «безопасные счета».