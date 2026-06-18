Какой пароль спасёт от мошенников в интернете, рассказали псковичам

12:26, 18 июня 2026, ПАИ

Какой пароль спасёт от мошенников в интернете, рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Псковской области капитан полиции Дмитрий Борников на брифинге в медиацентре ПАИ 18 июня.

«Чтобы обезопасить себя, нужен сложный пароль от 15 символов с большими/маленькими буквами и цифрами. Подобрать такой пароль почти невозможно. Понятно, что придумывать и запоминать буквенно-численную абракадабру сложно, но можно делать пароль фразами, что-то вроде: «КотпошёлнакухнюиСъелвазу». Причём последнее слово в этой фразе может быть абсолютно нелогичным», – подсказал Дмитрий Борников.

Кроме того, специалист порекомендовал не использовать повсеместно одинаковый пароль, даже если он очень сложный. «Нужно иметь хотя бы несколько вариантов: один – для банков, второй – для соцсетей, третий – для серверов, четвёртый – для почтового ящика. И вот к ящику пароль должен быть самым сложным, так как обычно почта используется для восстановления других паролей», – отметил спикер.

Дмитрий Борников также посоветовал не забывать про двухфакторную аутентификацию и подключить её везде, где это возможно.