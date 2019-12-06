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Подросток из Великих Лук украл из магазина куртку за 13 тысяч рублей

Подросток из Великих Лук украл из магазина мужскую куртку за 13 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла вечером 2 декабря в магазине на улице Вокзальной.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения, благодаря которым вычислили подозреваемых в краже. Ворами оказались 14-летний великолукский учащийся и его 17-летний подельник. Они дали признательные показания. Похищенная куртка изъята. Возбуждено уголовное дело.

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