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Общество

Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

Победительница конкурса «Мисс Вселенная – 2002», телеведущая и певица Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Miss Universe» в своем Instagram.

«Конкурсантки стали более стандартизированы, – отметила уроженка Пскова. – Очень похожи друг на друга, что делает конкурс не таким разнообразным».

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

Оксана Федорова напомнила подписчикам о конкурсе «Мисс Вселенная», который прошел 17 лет назад – в 2002 году – в Пуэрто Рико, где она получила корону победительницы.

«Этот конкурс развернул мою жизнь на 180 градусов, – рассказала Оксана Федорова. –  Изменилось всё – окружение, работа, место жительства. А когда я ехала туда, никто не провожал меня, да и никто не верил, что такой будет результат. После моей победы на конкурсе брюнетки до сих пор не сдают свои позиции».

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

По ее словам, тогда не было социальных сетей, чтобы оперативно выкладывать информацию о конкурсе. «Зато сейчас все могут наблюдать закулисную жизнь и многие интересные моменты», – пояснила она.

«Я рада, что у меня много поклонников из других стран, которые мне напоминают о том незабываемом периоде в моей жизни», – добавила Оксана Федорова.

Спустя 4 месяца после победы на конкурсе псковичку лишили титула «Мисс Вселенная» за невыполнение связанных с ним обязательств.

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