Пожар в строящемся доме произошел в псковской деревне Логозовичи

09:12, 09 декабря 2019, ПАИ

8 декабря в 10:12 в Псковском районе в деревне Логозовичи в строящемся доме обгорели потолочное перекрытие и стена, была оплавлена изнутри входная дверь. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

В 18:06 в Палкинском районе в деревне Дудниково в бане огонь повредил обрешетку кровли. Возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при устройстве дымохода отопительной печи.

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В 20:59 в Опочке на площади Советской в неэксплуатируемом строении сгорели кровля, стены, потолочные перекрытия. Причиной пожара названо неосторожное обращение с огнём.

По такой же причине 7 декабря в 6:05 в Пскове на улице Инженерной в многоквартирном жилом доме в трехкомнатной квартире обгорели постельные принадлежности.