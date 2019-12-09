Дефицит пилотов грозит авиакомпаниям в ближайшие годы

09:37, 09 декабря 2019, ПАИ

Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить, пишет газета «Известия» со ссылкой на профсоюз летного состава (ПЛС) России.

Кадровый голод может начаться уже в 2021-2023 годах из-за ухода на пенсию большого количества летчиков в возрасте. Решением проблемы может стать увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ.

Эксперты отмечают, что бюджетные деньги на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров. В целом в ближайшие десять лет дефицит пилотов составит 550-600 человек.