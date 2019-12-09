0
11:05
Руководитель псковского филиала Tele2 о 5G, сюрпризах и премии «Народное признание»
09:35
Фабрика игрушек: Две псковички собирают и реставрируют кукол со всей страны
08:36
Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
16:26
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
14:27
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами
12:22
31 декабря в Псковской области будет выходным днём
09:50
Новый год и Рождество в Изборске: Куда пойти и чем заняться
Еще новости
Общество

Дефицит пилотов грозит авиакомпаниям в ближайшие годы

Российские авиакомпании в ближайшие 10 лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, которую действующие учебные заведения не смогут восполнить, пишет газета «Известия» со ссылкой на профсоюз летного состава (ПЛС) России.

Кадровый голод может начаться уже в 2021-2023 годах из-за ухода на пенсию большого количества летчиков в возрасте. Решением проблемы может стать увеличение заработной платы пилотов-инструкторов и обновление материальной базы училищ.

Эксперты отмечают, что бюджетные деньги на это можно сэкономить за счет негосударственных учебных центров. В целом в ближайшие десять лет дефицит пилотов составит 550-600 человек. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
09 декабря 2019
Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
08 декабря 2019
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами
08 декабря 2019
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами
31 декабря в Псковской области будет выходным днём
08 декабря 2019
31 декабря в Псковской области будет выходным днём
Новый год и Рождество в Изборске: Куда пойти и чем заняться
08 декабря 2019
Новый год и Рождество в Изборске: Куда пойти и чем заняться
Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ
08 декабря 2019
Зелёный театр в Пскове реконструируют на средства гранта правительства РФ
Заброшенную ГЭС в Порхове частично демонтируют
07 декабря 2019
Заброшенную ГЭС в Порхове частично демонтируют
Филиал музея обороны и блокады Ленинграда планируется открыть в Дедовичах
07 декабря 2019
Филиал музея обороны и блокады Ленинграда планируется открыть в Дедовичах

Идет загрузка...