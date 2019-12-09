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Общество

Псковичка победила в международном конкурсе «Неделя творцов европейского наследия»

Студентка первого курса специальности Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова стала победительницей творческого конкурса для детей и молодёжи «Неделя творцов европейского наследия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе колледжа.

Торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса для детей и молодёжи «Неделя творцов европейского наследия» состоялась в Совете Европы в Страсбурге.

Российские победители Ольга Зинина из Пскова и Данила Балашов (Тульская область) вместе с другими финалистами из Грузии, Латвии, Северной Македонии, Сербии и Украины продемонстрировали свои работы и рассказали о своих странах.

Ольга Зинина представила на конкурс видеоработу «Псковские гусли» - ролик о традициях гусельной игры Псковской области. Кроме того, студентка выступила с древними наигрышами.

По словам псковички, интересная, «насыщенная событиями поездка в Страсбург оставит впечатление на всю жизнь». «Проект творцов наследия мотивирует работать над собой и самосовершенствоваться, прививает любовь к путешествиям и исследованиям, расширяет кругозор, помогает поставить новые цели», - отметила Ольга Зинина.

Участники международного конкурса также осмотрели основные достопримечательности Страсбурга – объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, посетили Европейский парламент и Европейский суд по правам человека.

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