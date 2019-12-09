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Общество

На 18% может подорожать мобильная связь в России в 2020 году

В 2020 году в России услуги мобильной связи могут подорожать на 17-18%. Как пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство Content Review, причиной увеличения стоимости услуг в том числе могут стать расходы операторов на реализацию «пакета Яровой» и закона об изоляции рунета.

«Операторы неизбежно будут повышать стоимость услуг в течение всего 2020 года, и в среднем расходы населения увеличатся на 17-18%. Операторам в 2020 году предстоят расходы на реализацию «пакета Яровой» и закона о суверенном интернете», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, подорожание будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов: минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, а тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее.

Кроме того, одним из факторов роста тарифов связи станет подорожание товаров и услуг, участвующих в производственной цепочке операторов. В первую очередь, это касается электроэнергии и горюче-смазочных материалов, а также динамики российской валюты, от которой зависят расходы операторов на закупку телекоммуникационного оборудования, необходимого для развития и модернизации сети.

«Долгосрочные факторы (роста тарифов - ред.) касаются запланированных на 2020 год аукционов по выделению частот для сетей 5G. Реализация первого пакета частот обойдется операторам связи в 50-60 миллиардов рублей, большая часть из которых будет направлена на конверсию и выделение частот для 5G», - заключили аналитики.

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