В Великих Луках жильцы многоквартирного дома получают квитанции сразу от двух управляющих компаний

11:06, 09 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках жильцы многоквартирного дома получают квитанции сразу от двух управляющих компаний города. Об этом жительница этого дома Елена Дельцова рассказала на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

По словам Елены Дельцовой, за октябрь и ноябрь 2019 года она получила квитанции на оплату коммунальных услуг сразу от двух разных управляющих компаний - ООО УК «ДРУЖБА СЕРВИС» и ООО «Надежда».

«Мне не понятно как одновременно две компании могут управлять многоквартирными домами и взымать с собственников двойную плату. На мой взгляд, в действиях как минимум одной управляющий компании усматриваются признаки уголовного преступления - мошенничества, причём в особо крупном размере, так как речь идёт в целом о немалых суммах», - отметила великолучанка.

Кроме этого , она добавила, что в ноябре 2019 года ООО УК «Северный Микрорайон», расположенная по адресу улица Гоголя дом 7, фальсифицировала проведение и подведение итогов голосования по ряду вопросов внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №16 на улице Пескарева якобы по инициативе одного из жильцов Александра Богданова. По данному факту всем собственникам было разослано сообщение о проведении данного собрания за подписью инициатора Богданова. Однако подпись в данном документе, по словам Елены Дельцовой, не его, сам Александр Богданов пояснил, что ничего не инициировал и не подписывал.

«Прокуратура города выносит предписания и представления, которые не приводят ни к какому действенному результату. Права собственников жилья как ущемлялись, так и продолжают ущемляться. Коррупция в сфере ЖКХ продолжает набирать обороты», - заключила заявительница.