В добрые руки: Ласковые собаки и кошки ждут хозяев в приютах Псковской области

12:10, 09 декабря 2019, ПАИ

Декабрь считается порой чудес и волшебства. И взять собаку или кошку из приюта – это самый простой способ стать волшебником. В Псковской области работают порядка 10 пунктов передержки бездомных животных, в них можно найти питомца на любой вкус. Сотни четвероногих самых разных расцветок, возрастов и характеров готовы подарить свою любовь и нежность человеку взамен на крышу над головой и миску с едой. В новом выпуске рубрики «В добрые руки» расскажем о кошках, собаках и щенках, живущих в районах.

В городе Дно ждет хозяев очаровательный малыш, забранный на передержку с улицы. Его мама - бездомная собака - родила 5 щенков. Четверо хвостиков уже обрели свой дом, а их беленький брат по-прежнему живет у волонтеров и надеется растопить чьё-то сердце. Этот маленький медвежонок сейчас в том самом прекрасном возрасте, когда всё новое впитывает как губка, он хорошо поддаётся воспитанию. Пёс станет самым верным другом и отличным защитником. Малыш очень хочет как можно скорее оказаться дома, в руках своего любящего и ответственного хозяина. Кураторы готовы организовать доставку щенка. Обращаться можно по телефону: 8-911-362-40-03.

В приюте «Вторая жизнь» в Гдове срочно пристраивают молодого добермана Зевса, по каким-то причинам выброшенного на улицу. Ему примерно год. Мальчик активный, умный, кушает как натуралку, так и сухой корм. В приюте ему очень тяжело: начались морозы, волонтеры как могут поддерживают плюсовую температуру в вольерах, но такой собаке там все равно не комфортно. С ним нужно серьезно заниматься, дрессировать. Присмотритесь к Зевсу, вдруг именно его не хватает в вашем доме. Телефон для связи: +7 (900) 999-32-90.

Альма – давняя постоялица того же приюта. Она ласковая, с виду неприметная собака. Стерилизована, привита, от паразитов обработана. В приюте Альма взяла на себя обязанности помощницы по хозяйственной части. Ходит всюду без привязи, ни с кем не ссорится, ловить ее и загонять в вольер нет нужды – она прекрасно знает распорядок, строго его придерживается и приглядывает за новичками. Никогда не залезет в общий котел с едой, хотя имеет к нему доступ – терпеливо дождется очереди, пока наполнится ее мисочка, и только тогда примется за трапезу. С Альмой можно познакомиться в Гдове. Погуляйте с ней в приютском дворе, и вы наверняка оцените по достоинству ее добрый и ласковый характер. Желающие познакомиться с собакой могут звонить по телефону: 8-900-999-32-90.

В Островском районе ищут любящих и добрых родителей для кошки Маньки. Объявление о молодой, очень доброй, спокойной и ласковой кошечке опубликовано в группе приюта «Dana» города Остров. Месяц назад она была завезена дачниками из СНТ в ближайшую деревню и по счастливой случайности выбрала дом зоозащитников. Постоянно там никто не находится, дорогу в деревню зимой не чистят, туда будет не проехать, а значит Мане придется голодать. К уличной самостоятельной жизни она совсем не приспособлена, местные коты ее обижают. Вскоре они отправятся с хозяевами в города, а Маня останется одна в пустой деревне. Её ищут передержку, но лучше сразу дом. От всех паразитов обработана, куратор готова оплатить стерилизацию, доставить в Псков. Отдается при условии ненавязчивого отслеживания ее судьбы. Телефон для связи: 89118867883

Лучших хозяев ждёт в островском приюте пёс Матвей. Ему 11 месяцев, собаку нашли с сестрой в лесу 29 апреля. Был весь в клещах и страшно голоден, поэтому любит покушать вкусно и много. Рост - ниже колена. Матвей очень добрый, с сородичами дружен и игрив. Правда, четвероногий часто грустит и скучает, так как маловато ему любви в приюте.

В приюте в городе Новосокольники живет необыкновенно умный, понятливый Шериф. Он никогда бы не стал бездомным, но так уж судьба распорядилась. После смерти хозяина Шериф продолжал охранять пустующий дом, его кормили соседи, но недавно вернулся сын покойного и первым делом решил избавиться от собаки. Шерифа решили убить, но пса спасла соседка, она связалась с приютом и организовала доставку. Теперь мальчик в безопасности и волонтеры надеются, что он в скором будущем вновь станет домашним. Пёс шикарный. С виду он грозный, но стоит приглядеться, и вы увидите что он ещё в душе щенок.

Скучают в ожидании хороших ручек в новосокольническом приюте и несколько щенков. Вы только посмотрите на эти милые мордашки, они поскорее хотят стать домашними, купаться в любви и заботе, быть нужными. А пока что видят только унылые стены приюта и волонтеров, которые стараются каждого питомца не обделить вниманием. Но ведь каждому малышу нужен настоящий дом. Щенкам 1 месяц, они вырастут средними. Здоровенькие, кушают хорошо, будут стерилизованы. По вопросам животных из приюта в Новосокольниках можно обращаться к волонтеру Алевтине Васильевой

В Великих Луках разыскивается любящая семья для кошечки, которой примерно полтора года. Она очень миниатюрная, лапки короткие, милая до невозможности. Стерилизована, от паразитов обработана, всеядна, лоток - на отлично. Передержка заканчивается, определить ее некуда, только на улицу. Присмотритесь внимательно, может, это вас дожидается трёхкиллограмовое счастье? Берите, любите, она в долгу не останется: намурчит песенку. Это очень ласковая ручная кошечка. Спокойная, мельтешить и «тыгдыкать» не будет. Голос подаёт вообще только в чрезвычайных ситуациях. По всем вопросам можно обращаться к куратору Елене Романовской.