Более 100 тысяч рублей украли мошенники с карты великолучанки

11:41, 09 декабря 2019, ПАИ

В Великих Луках мошенники украли с карты местной жительницы 108 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

66-летней женщине на мобильный телефон позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он пояснил собеседнице, что, якобы, для принятия необходимых мер во избежание несанкционированного доступа к ее банковской карте и последующего списания денежных средств требуется уточнить реквизиты карты. Позже с банковского счета великолучанки исчезли деньги.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время в ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, 6 декабря еще две великолучанки 53 и 46 лет также стали жертвами мошенников. У них украли более 9 тысяч рублей.