С 10 по 15 декабря часть улицы Гражданской в Пскове закроют для автомобилей

11:52, 09 декабря 2019, ПАИ

С 8:00 10 декабря до 24:00 15 декабря закрывается для движения автотранспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, движение будет закрыто в связи с дорожными работами в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель».

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.