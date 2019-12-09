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Общество

С 10 по 15 декабря часть улицы Гражданской в Пскове закроют для автомобилей

С 8:00 10 декабря до 24:00 15 декабря закрывается для движения автотранспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, движение будет закрыто в связи с дорожными работами в рамках реконструкции стадиона «Машиностроитель».

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

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