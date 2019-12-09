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Общество

Великолучанин завоевал «серебро» на XXIV Международном боксерском турнире «Янтарные перчатки»

Уроженец Великих Лук Артём Шестопалов завоевал «серебро» на XXIV Международном боксерском турнире памяти заслуженного тренера России Виктора Александровича Рубова «Янтарные перчатки», который прошел с 6 по 8 декабря в Калининграде. 

В турнире также приняли участие лучшие спортсмены сборных команд Германии, Польши, Норвегии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Казахстана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции портала Sport60.ru.

Артем Шестопалов выступил в весовой категории до 69 килограммов. Он провёл три боя, выиграв из них только два. В первом бою спортсмен сражался с соперником из города Гусев. Во втором – со спортсменом из Германии. В третем бою уступил сопернику из Луганска.

Сейчас Артём Шестопалов проживает в Калининграде.

Турнир посетил известный российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории, Чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.

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