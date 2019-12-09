Великолучанин завоевал «серебро» на XXIV Международном боксерском турнире «Янтарные перчатки»

11:59, 09 декабря 2019, ПАИ

Уроженец Великих Лук Артём Шестопалов завоевал «серебро» на XXIV Международном боксерском турнире памяти заслуженного тренера России Виктора Александровича Рубова «Янтарные перчатки», который прошел с 6 по 8 декабря в Калининграде.

В турнире также приняли участие лучшие спортсмены сборных команд Германии, Польши, Норвегии, Литвы, Латвии, Белоруссии, Казахстана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в редакции портала Sport60.ru.

Артем Шестопалов выступил в весовой категории до 69 килограммов. Он провёл три боя, выиграв из них только два. В первом бою спортсмен сражался с соперником из города Гусев. Во втором – со спортсменом из Германии. В третем бою уступил сопернику из Луганска.

Сейчас Артём Шестопалов проживает в Калининграде.

Турнир посетил известный российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории, Чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников.