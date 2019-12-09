Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек

12:33, 09 декабря 2019, ПАИ

Псковская область занимает 26 место (в 2017 году - 28 место) из 85 в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек, сообщается в исследовании РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области составляет 74,2 (из 100 возможных). При расчёте эксперты учитывали потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году.

Самый здоровый образ жизни в России ведёт население Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Также в десятку лидеров входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область.

Максимально популярны вредные привычки в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга. Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области.

Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя приходится на Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейскую автономную область.

В Магаданской и Сахалинской областях самой серьезной проблемой является алкоголь, так как в этих регионах фиксируется самый высокий уровень его потребления на одного взрослого человека. В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране.

Москва в рейтинге занимает 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург поднялся на 70-е место - это на шесть строчек лучше прошлогоднего результата.