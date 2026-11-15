Три проекта ТОС реализовали в Новоржевском районе

16:27, 15 ноября 2026, ПАИ

Три проекта ТОС завершили в Новоржевском муниципальном округе с участием администрации округа, местных жителей и членов территориального общественного самоуправления. Об этом сообщила глава округа Любовь Трифонова в своём канале в МАХ.

В Вехнянской волости по проекту «Весёлое детство» установлено спортивное оборудование. Стоимость проекта составила 420 тысяч рублей. В деревне Орша по проекту «Для родной деревни и душевного праздника» на оставшиеся после закупок средства отремонтировали детскую площадку. Также выполнен ремонт кровли здания Вехнянской начальной школы по проекту «Перезагрузка. Продолжение 2» на сумму 238 796 рублей.

«Огромная благодарность всем, кто вкладывает силы и время в развитие наших территорий. Именно такие инициативы делают наш округ лучше! Работаем дальше!» – отметила Любовь Трифонова.