Псковичам напомнили, как не заблудиться в лесу поздней осенью

16:12, 15 ноября 2026, ПАИ

Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области напомнило о правилах безопасного поведения в лесу. Ведомство отмечает: на исходе осени многие стараются насладиться последними тёплыми днями и выбираются в походы, однако, чтобы времяпрепровождение не было омрачено трагическими событиями, важно помнить о мерах предосторожности.

Перед выходом в лес следует предупредить родных или друзей о том, куда вы идёте и когда планируете вернуться. Заранее изучите на карте участок местности, наметьте понятные ориентиры и расположение ближайших дорог. Проверьте заряд телефона и возьмите с собой внешний аккумулятор, воду, продукты, репеллент, бинт и антисептик.

Выбирайте одежду ярких цветов или со светоотражающими элементами, одевайтесь многослойно, не забудьте перчатки и головной убор. Даже при наличии навигатора возьмите бумажную карту и компас, а также свисток и фонарик, которые помогут подать сигнал, если вы потеряетесь. Не уходите далеко от тропы и держитесь вместе, если идёте группой.

После разжигания костра перед уходом убедитесь, что огонь полностью потушен. Заранее изучите, как выглядят съедобные грибы, чтобы отличить их от ядовитых двойников. Не трогайте гнёзда и муравейники, не приближайтесь к диким животным и не слушайте громко музыку.

Ориентируйтесь по природным признакам, запоминайте заметные объекты и следите за временем (в частности, начинать возвращаться нужно до наступления темноты). В случае опасной ситуации в СК России круглосуточно работает телефонная линия «Ребёнок в опасности»: звонок по номеру 123 поможет сориентировать несовершеннолетних и их законных представителей в экстренных случаях.