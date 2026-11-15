В Бежаницах прошла акция ко Дню памяти жертв ДТП

15:51, 15 ноября 2026, ПАИ

В посёлке Бежаницы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Бежаницкий» совместно с юными инспекторами движения вышли на улицу, чтобы привлечь внимание водителей к проблеме смертности на дорогах, сообщает районная газета «Сельская новь».

В ходе акции дети вместе с сотрудниками полиции призвали водителей беречь свою жизнь и здоровье. Каждому автомобилисту вручили открытку в виде ангела и памятку с правилами дорожного движения. Акция прошла при поддержке общественного совета МО МВД.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье ноября во всём мире отмечается День памяти жертв ДТП. В этот день вспоминают тех, кто погиб в автоавариях.