Межрегиональный слёт школьных лесничеств прошёл в Себеже

15:05, 15 ноября 2026, ПАИ

Межрегиональный слёт школьных лесничеств проходил в Себежском национальном парке с 13 по 15 ноября, сообщает газета «Призыв». Мероприятие объединило восемь команд из Псковской и Смоленской областей и из Донецкой Народной Республики.



Фото: национального парка «Себежский»



Фото: национального парка «Себежский»



Фото: национального парка «Себежский»



Фото: национального парка «Себежский»







Основная часть соревнований состоялась 13 ноября в деревне Рудня на базе трёх музейных экспозиций: конторы лесничества, лесных машин и музея дров. По итогам испытаний первое место заняла команда «Экологи Чудозерья» из Гдова, второе – «Кузнечики» из Кузнецовской средней школы Себежского района, третье – «Лесники» из ДНР.

14 ноября состязания продолжились в школе партизанского мастерства в деревне Жуки, где прошла военно-спортивная игра «Заповедный дозор». Здесь лучшими стали «Лесники» из ДНР, на втором месте – «Титаны» из Кузнецовской средней школы, на третьем – «Экологи Чудозерья» из Гдова.

В заключительный день, 15 ноября, гости из ДНР отправились на экскурсию в Псков, а затем в Ремдовский заказник – в деревню Самолва, где их ждут обзорная экскурсия по мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» и прогулка по экологической тропе «По берегу Чудского озера».

Значимыми событиями слёта стали презентация и открытие экологической тропы «Заповедный стартап», отметили в редакции газеты. Для участников также организовали экскурсии по городу, посещение кондитерского дома «Себежанка» и знакомство с музейными экспозициями нацпарка.