Врач объяснила проблемы с памятью у молодых людей

15:26, 15 ноября 2026, ПАИ

Проблемы с памятью у молодых людей могут возникать из-за избытка информации, загруженности и стресса, рассказала РИА Новости директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева.

«У молодых людей могут быть нарушения памяти, но это связано с избытком информации, перегрузкой и стрессом», – сказала эксперт и подчеркнула, что нейродегенеративные заболевания мозга у молодых людей встречаются очень редко.

Ранее Ольга Ткачева рассказывала РИА Новости, что медленная, неуверенная походка, снижение веса, а также нарушение памяти, зрения и слуха являются признаками старения организма, которые требуют обращения к специалисту.