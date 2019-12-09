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Общество

Максимально формальной назвала Татьяна Смирнова процедуру выдачи лицензий управляющим компаниям в Псковской области

Максимально формальной назвала председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова процедуру выдачи лицензий управляющим компаниям. Об этом с заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Псковской области передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, с июня 2015 года ни одна управляющая компания не получила отказ в выдаче лицензии. Документы были отозваны лишь у одной УК - в сентябре этого года.

Из 128 выданных действуют 127 лицензий - при том, что только 106 компаний занимаются реальной деятельностью. Сейчас комитет анализирует такое положение дел. Татьяна Смирнова отметила, что по состоянию на 1 декабря поступило около 2 тысяч обращений граждан, это на 16% больше, чем в прошлом году. По её мнению, рост связан с некачественной работой управляющих компаний и началом работы регоператора по ТКО.

В заключение Татьяна Смирнова анонсировала внеплановые комплексные проверки жилищного фонда в регионе. 

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