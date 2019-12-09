В Псковской области предложено проанализировать данные о коррупции на основании обращений граждан

13:50, 09 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области предложено проанализировать данные о коррупции на основании обращений граждан. Инициативу озвучил на заседании комиссии по противодействию коррупции председатель псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти» Борис Корнилов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Корнилов предложил создать при комиссии рабочую группу для обобщения и анализа данных о коррупции, основанной на обращениях жителей региона. Он также отметил, что в Псковской области могла бы появиться общественная приёмная для встреч общественников с псковичами.

«Коррупция – проблема, которая разрушает изнутри Россию. Было бы наивно полагать, что мы в Псковской области можем справится с этой проблемой. Но уменьшить её влияние можем. С практикой «не сдавать своих» пора заканчивать и принимать конкретные меры», - заявил Борис Корнилов.