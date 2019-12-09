Призывники из Псковской области стали солдатами Семёновского полка

13:51, 09 декабря 2019, ПАИ

Призывники из Псковской области стали солдатами Семёновского полка, сообщили Псковскому агентству информации в Музее Победы.

Псковичи приняли военную присягу в Москве вместе с остальными 450 новобранцами.

«Вам довелась честь служить в прославленном подразделении. Вы будете нести охрану важных военных объектов, в том числе и министерства обороны», - обратился к солдатам командир полка полковник Сергей Потапов.

Затем, поочередно выходя из строя, новобранцы зачитывали клятву на верность Отечеству. По окончании ритуала военнослужащие исполнили гимн Российской Федерации.

В 2013 году указом президента в целях возрождения славных воинских исторических традиций отдельному стрелковому полку присвоено почетное наименование «Семеновский». 3 мая 2014 года Семеновскому полку вручено боевое знамя нового образца. В этом году отдельный стрелковый Семеновский полк отметил вековой юбилей.