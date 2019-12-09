Минпросвещения назвало годы строительства новых школ в Псковской области

14:43, 09 декабря 2019, ПАИ

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 9 декабря озвучила результаты достигнутых договоренностей с Минпросвещения о финансировании строительства новых школ в регионе. Информация прозвучала на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова уточнила, что в планах стоит строительство новых образовательных учреждений в Пскове, в Гдове, в Линово (Пыталовский район) и ряде других городов и поселков.

Как отметил руководитель областного комитета образования Александр Седунов, «министерство просвещения выбрало в 2021-2022 году строительство школы в Пскове, следующие — Гдов, Линово и другие — вынесли в режим ожидания».

Вице-губернатор Вера Емельянова подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле у региональных властей, к нему будут еще неоднократно возвращаться, чтобы сдвинуть сроки реализации на более ранний период. Она добавила, что Минпросвещения в 2022 году планирует выделить первые 177 млн рублей на школу в Гдове, в целом затраты на строительство могут составить порядка 500 млн рублей. Это будет полноценная школа на 825 мест.