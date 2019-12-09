0
16:19
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
15:33
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
13:48
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
12:33
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
12:10
В добрые руки: Ласковые собаки и кошки ждут хозяев в приютах Псковской области
11:40
Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове
11:05
Руководитель псковского филиала Tele2 о 5G, сюрпризах и премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

Минпросвещения назвало годы строительства новых школ в Псковской области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 9 декабря озвучила результаты достигнутых договоренностей с Минпросвещения о финансировании строительства новых школ в регионе. Информация прозвучала на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Вера Емельянова уточнила, что в планах стоит строительство новых образовательных учреждений в Пскове, в Гдове, в Линово (Пыталовский район) и ряде других городов и поселков.

Как отметил руководитель областного комитета образования Александр Седунов, «министерство просвещения выбрало в 2021-2022 году строительство школы в Пскове, следующие — Гдов, Линово и другие — вынесли в режим ожидания».

Вице-губернатор Вера Емельянова подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле у региональных властей, к нему будут еще неоднократно возвращаться, чтобы сдвинуть сроки реализации на более ранний период. Она добавила, что Минпросвещения в 2022 году планирует выделить первые 177 млн рублей на школу в Гдове, в целом затраты на строительство могут составить порядка 500 млн рублей. Это будет полноценная школа на 825 мест.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
09 декабря 2019
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
09 декабря 2019
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
09 декабря 2019
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
09 декабря 2019
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове
09 декабря 2019
Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове
Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
09 декабря 2019
Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
08 декабря 2019
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами
08 декабря 2019
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами

Идет загрузка...