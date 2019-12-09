Россияне выбрали военных Героев Отечества

14:57, 09 декабря 2019, ПАИ

Жители России выбрали военных Героев Отечества. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В первую очередь, среди представителей российских военнослужащих всех эпох россияне выбрали Георгия Жукова (37%), каждый пятый считает героем Отечества министра обороны РФ Сергея Шойгу (19%). Также в топ-5 вошли Александр Суворов (15%), Михаил Кутузов (12%) и Константин Рокоссовский (11%). Реже респонденты называли Иосифа Сталина (8%), Ивана Конева (5%), Александра Лебедя (3%) и Александра Невского (3%).

Среди предложенных респондентам известных военнослужащих разных эпох в первую очередь россияне называют героем Отечества также Георгия Жукова — 62%, чаще его имя называли сограждане от 60 лет (68%), далее по списку идут Александр Суворов (51%), Михаил Кутузов (42%), Константин Рокоссовский (33%) и Александр Невский (30%). Последнего чаще называли респонденты от 35 до 44 лет (34%), в то время как Михаила Кутузова чаще считают героем Отечества 25-34-летние респонденты (47%).

Рейтинг составлен на основании ответов россиян на открытый и закрытый вопросы: в первом случае респонденты сами называли героев Отечества различных эпох, во втором — выбирали из предложенного списка.