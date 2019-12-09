В 2021 году в Псковской области откроется новый пожарный пост

15:11, 09 декабря 2019, ПАИ

Открытие отдельного пожарного поста в деревне Лавры Печорского района запланировано на 2021 год. Об этом стало известно на заседании согласительной комиссии по бюджету области на 2020 год и плановый период 9 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Построить здание поста планируется к концу 2020 года.

При этом председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пояснил, что сначала строительство пожарного поста предусмотрено в Славковичах (Порховский район), а если будут выделены дополнительные средства, то возведение здания начнётся и в Лаврах.