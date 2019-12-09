На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками

15:33, 09 декабря 2019, ПАИ

На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в презентации оборудования приняли участие руководители компании «Алмаз», создавшей радиолокационный комплекс Rоsк-1, руководство области, военнослужащие, представители силовых ведомств. Комплекс продемонстрировали общественности впервые.



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина



Фото: Ульяна Ловыгина













Главный конструктор оборудования Иван Вылегжанин уточнил, что комплекс по борьбе с беспилотниками минимикрокласса разрабатывается с 2017 года. В августе оборудование успешно прошло государственные испытания, началась подготовка к его серийному выпуску. В составе комплекса - радиолокационная станция, система радиотехнического мониторинга, несколько оптико-электронных систем и ситстема радиоэлектронного противодействия и управления.

Конструктор пояснил, что комплекс не перехватывает объект, а с помощью видеокамер распознаёт и блокирует его систему управления и навигации. Затем к нелегальному дрону вылетают беспилотники-перехватчики. Дальность обнаружения фантома составляет примерно 7 км. Причём радиолокационная станция способна отличить птиц от дронов.

Представитель компании-разработчика комплекса Дмитрий Румянцев показал собравшимся рабочее место оператора. Дежурство осуществляется круглые сутки, посменно.

«Основная задача комплекса, - пояснил он, - детектирование беспилотных аппаратов и противодействие тем, которые не соответствуют нормативам выполнения полетов».

«Также комплекс позволяет наблюдать за полётами птиц, что тоже важно в части орнитологической безопасности аэродромов. Военные специалисты также выразили заинтересованность в комплексе», - добавил Дмитрий Румянцев.

Затем собравшимся продемонстрировали возможности комплекса, который частично заблокировал систему управления дрона, поднятого в воздух на территории полигона в Кислово.