0
16:19
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
15:33
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
13:48
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
12:33
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
12:10
В добрые руки: Ласковые собаки и кошки ждут хозяев в приютах Псковской области
11:40
Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове
11:05
Руководитель псковского филиала Tele2 о 5G, сюрпризах и премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками

На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, в презентации оборудования приняли участие руководители компании «Алмаз», создавшей радиолокационный комплекс Rоsк-1, руководство области, военнослужащие, представители силовых ведомств. Комплекс продемонстрировали общественности впервые.

  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина
  • Тестирование системы борьбы с беспилотниками в Пскове
    Фото: Ульяна Ловыгина

Главный конструктор оборудования Иван Вылегжанин уточнил, что комплекс по борьбе с беспилотниками минимикрокласса разрабатывается с 2017 года. В августе оборудование успешно прошло государственные испытания, началась подготовка к его серийному выпуску. В составе комплекса - радиолокационная станция, система радиотехнического мониторинга, несколько оптико-электронных систем и ситстема радиоэлектронного противодействия и управления.

Конструктор пояснил, что комплекс не перехватывает объект, а с помощью видеокамер распознаёт и блокирует его систему управления и навигации. Затем к нелегальному дрону вылетают беспилотники-перехватчики. Дальность обнаружения фантома составляет примерно 7 км. Причём радиолокационная станция способна отличить птиц от дронов.

Представитель компании-разработчика комплекса Дмитрий Румянцев показал собравшимся рабочее место оператора. Дежурство осуществляется круглые сутки, посменно.

«Основная задача комплекса, - пояснил он, - детектирование беспилотных аппаратов и противодействие тем, которые не соответствуют нормативам выполнения полетов».

«Также комплекс позволяет наблюдать за полётами птиц, что тоже важно в части орнитологической безопасности аэродромов. Военные специалисты также выразили заинтересованность в комплексе», - добавил Дмитрий Румянцев.

Затем собравшимся продемонстрировали возможности комплекса, который частично заблокировал систему управления дрона, поднятого в воздух на территории полигона в Кислово. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Оправдывает ли себя авиарейс «Псков – Москва»?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
09 декабря 2019
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
09 декабря 2019
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
09 декабря 2019
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
09 декабря 2019
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове
09 декабря 2019
Итоги проекта «Подарок новорождённому» подвели в Пскове
Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
09 декабря 2019
Оксана Федорова раскритиковала конкурс «Мисс Вселенная»
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
08 декабря 2019
Ледяные дожди накроют Псковскую область в начале новой недели
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами
08 декабря 2019
Горчичные огурцы и грибная икра: Шеф-повар из Пскова покорил Армению необычными блюдами

Идет загрузка...