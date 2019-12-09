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Общество

Очистные сооружения построят в деревне Суханово

В Великолукском районе в 2020 году в рамках мероприятий программы Фонда содействия реформированию ЖКХ планируют возвести новые очистные сооружения в деревне Суханово. Как сообщил 9 декабря на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области заместитель главы региона Василий Осипов, проектно-сметная документация по данному объекту уже готова.

«Будем работать, чтобы его в следующего году включили в программу Фонда», - добавил он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В данном населенном пункте проживает менее 500 человек. Очистные сооружения обветшали и не справляются с возложенными на них когда-то задачами. Сейчас стоки уходят в местные речушки и болота.

 

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