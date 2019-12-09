Очистные сооружения построят в деревне Суханово

15:21, 09 декабря 2019, ПАИ

В Великолукском районе в 2020 году в рамках мероприятий программы Фонда содействия реформированию ЖКХ планируют возвести новые очистные сооружения в деревне Суханово. Как сообщил 9 декабря на заседании согласительной комиссии по проекту бюджета Псковской области заместитель главы региона Василий Осипов, проектно-сметная документация по данному объекту уже готова.

«Будем работать, чтобы его в следующего году включили в программу Фонда», - добавил он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В данном населенном пункте проживает менее 500 человек. Очистные сооружения обветшали и не справляются с возложенными на них когда-то задачами. Сейчас стоки уходят в местные речушки и болота.