Вывоз ценных монет пресекли псковские пограничники

16:50, 09 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из России предметов, возможно, представляющих культурно-историческую ценность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска «Шумилкино» на выездное из России направление прибыл грузовой автомобиль «Вольво» под управлением 60-летнего гражданина Латвии. В ходе осмотра в салоне автомобиля в перчаточном ящике приборной панели среди личных вещей пограничники нашли шесть монет 1722–1913 годов выпуска и ложку, датированную 1720 годом. Возможно, эти предметы представляют культурную или историческую ценность.

Пояснить, кому принадлежат монеты и ложка, мужчина не смог. На вопрос о том, с какой целью он их вывозит из страны, ответа также не нашлось.

Предметы переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.