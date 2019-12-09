Декабрь открытий с розыгрышем автомобиля ждет псковичей в «Акваполисе»

17:04, 09 декабря 2019, ПАИ

На этой неделе в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» стартует «Декабрь открытий», итогом которого станет розыгрыш автомобиля от супермаркета «Перекресток». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации ТРК.

В розыгрыше автомобиля можно принять участие уже 10 числа, сделав покупку в супермаркете «Перекресток», который с 10:00 утра открывает свои двери для псковичей. Делая покупки на сумму от 500 рублей, все покупатели получают анкеты для участия в розыгрыше.

Подробности акции можно узнать на информационных плакатах и на сайте супермаркета, а также в социальных сетях ТРК «Акваполис».