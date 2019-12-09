0
20:04
Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний
19:31
Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»
17:32
«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря
17:30
В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора
16:19
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
15:33
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
13:48
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
Еще новости
Общество

Декабрь открытий с розыгрышем автомобиля ждет псковичей в «Акваполисе»

На этой неделе в Пскове в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» стартует «Декабрь открытий», итогом которого станет розыгрыш автомобиля от супермаркета «Перекресток». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации ТРК.

В розыгрыше автомобиля можно принять участие уже 10 числа, сделав покупку в супермаркете «Перекресток», который с 10:00 утра открывает свои двери для псковичей. Делая покупки на сумму от 500 рублей, все покупатели получают анкеты для участия в розыгрыше.

Подробности акции можно узнать на информационных плакатах и на сайте супермаркета, а также в социальных сетях ТРК «Акваполис».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний
09 декабря 2019
Александр Котов вошел в топ-10 ноябрьского медиарейтинга глав законодательных собраний
Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»
09 декабря 2019
Псковичи высказались в поддержку авиарейса «Псков - Москва»
«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря
09 декабря 2019
«Прямая линия» с Михаилом Ведерниковым состоится 24 декабря
В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора
09 декабря 2019
В Псковской области ищут родственников женщины по имени Сидора
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
09 декабря 2019
Согласительной комиссии по бюджету следует сосредоточиться на системных вопросах, уверен Александр Котов
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
09 декабря 2019
На аэродроме в Пскове протестировали систему борьбы с беспилотниками
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
09 декабря 2019
Россию отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек
09 декабря 2019
Псковская область занимает 26 место в рейтинге российских регионов по отсутствию вредных привычек

Идет загрузка...