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Общество

Школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза состоится в Пскове 13 декабря

13 декабря в 16:00 в актовом зале главного корпуса Псковского государственного университета состоится школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова.

В игре примут участие 10 команд, 7 из которых - городские сборные, представляющие школы и молодежные организации Пскова. Кроме того, ожидается выступление команд из Опочки, Порхова и Санкт-Петербурга.

Год назад в Пскове уже проходила школьная игра КВН на Кубок Деда Мороза. Ее победителем стала «Сборная Альтера», представлявшая молодежный клуб «Альтер Эго», 2-е место заняла команда из Острова «Тайком от мамки», 3-е место досталось команде из Новоржева «Счастливая улица смеха».

«С каждым годом мероприятие все больше претендует на звание региональной игры КВН, куда приглашаются детские команды из области и соседних регионов. С учетом того, что единого областного школьного КВНа в Псковской области сейчас нет, это мероприятие может оказаться отличным плацдармом для укрепления позиций централизованных региональных игр детского КВНа у нас в области», - отметили в городском спорткомитете.

Организаторами кубка выступают псковская городская молодежная организация «Альтер Эго», Гремячая лига КВН Пскова, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и Детский центр «Надежда» в лице педагога-организатора Сергея Козлова. Кубок проводится при поддержке Псковского государственного университета.

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