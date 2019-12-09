Пятиэтажные школы могут появиться во всех регионах России

20:40, 09 декабря 2019, ПАИ

Министерство просвещения России планирует строить пятиэтажные школы во всех регионах страны. Как пишет «Российская газета», об этом заявила замминистра Марина Ракова.

По ее словам, проектно-сметные документации таких школ разработают в пилотных субъектах. «После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр, и все остальные регионы возьмут их на вооружение», - пояснила Марина Ракова.

Спортивные и зрительные залы планируется размещать исключительно на первых двух этажах, а на 4-м и 5-м этажах могут располагаться учебные помещения, рассчитанные только на 8-11 классы, но не более 25% от общего числа учащихся школы.

По мнению заместителя ведомства, 5-этажные учебные заведения помогут разрешить ситуацию с нехваткой мест для школьников в тех крупных городах, где быстро развиваются микрорайоны.