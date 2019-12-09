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Общество

Пятиэтажные школы могут появиться во всех регионах России

Министерство просвещения России планирует строить пятиэтажные школы во всех регионах страны. Как пишет «Российская газета», об этом заявила замминистра Марина Ракова.

По ее словам, проектно-сметные документации таких школ разработают в пилотных субъектах. «После того как первые школы по новым проектам будут построены, они попадут в реестр, и все остальные регионы возьмут их на вооружение», - пояснила Марина Ракова.

Спортивные и зрительные залы планируется размещать исключительно на первых двух этажах, а на 4-м и 5-м этажах могут располагаться учебные помещения, рассчитанные только на 8-11 классы, но не более 25% от общего числа учащихся школы.

По мнению заместителя ведомства, 5-этажные учебные заведения помогут разрешить ситуацию с нехваткой мест для школьников в тех крупных городах, где быстро развиваются микрорайоны.

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