Систему обнаружения девиантного поведения установят в Эрмитаже

22:32, 09 декабря 2019, ПАИ

Интеллектуальная система в Эрмитаже позволит обнаружить девиантное поведение. Как пишет ТАСС, разработка принадлежит самарским специалистам.

Отмечается, что в настоящее время подобной автоматизированной системы в Эрмитаже нет, и в ближайшие дни ее установят в одном из помещений музея.

Новую систему показали во время Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил в ноябре. Она позволит уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи.