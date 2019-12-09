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Общество

Систему обнаружения девиантного поведения установят в Эрмитаже

Интеллектуальная система в Эрмитаже позволит обнаружить девиантное поведение. Как пишет ТАСС, разработка принадлежит самарским специалистам.

Отмечается, что в настоящее время подобной автоматизированной системы в Эрмитаже нет, и в ближайшие дни ее установят в одном из помещений музея.

Новую систему показали во время Санкт-Петербургского международного культурного форума, который проходил в ноябре. Она позволит уберечь экспонаты от порчи или кражи, предупредить нежелательные перемещения посетителей по музейному пространству, а также оперативно отследить оставленные вещи.

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