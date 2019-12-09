Эксперты: «Безопасной» дозы алкоголя не существует

22:41, 09 декабря 2019, ПАИ

По данным исследования совместной японско-американской научной группы, «безопасной» дозы алкоголя не существует. Как пишет газета «Известия», даже минимальное употребление спиртного повышает риск заболеть раком.

Специалисты исследовали данные о 62,2 тыс. больных раком и контрольную группу из аналогичного числа здоровых добровольцев. Участники исследования рассказали ученым, как часто и сколько алкоголя они употребляют.

За условную единицу приняли 23 г этанола, что эквивалентно 180 мл саке, 500 мл пива, 180 мл вина или 60 мл виски. Отмечается, что самым низким риск злокачественной опухоли был у тех, кто вообще не употреблял алкоголь.

Употребление одной единицы каждый день в течение 10 лет или двух ежедневно в течение 5 лет повышало риск на 5%. А у тех, кто постоянно употреблял больше двух доз в день, опасность заметно вырастала независимо от длительности пьянства.