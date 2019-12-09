Владимир Путин поручил провести заседание оргкомитета «Победа» 11 декабря

23:00, 09 декабря 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил провести заседание российского организационного комитета «Победа» в Кремле 11 декабря. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Оргкомитет «Победа» - это совещательный и консультативный орган при главе государства, образован для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России и в отношении ветеранов.

В состав этой структуры входят представители правительства России, обеих палат Федерального Собрания, руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ряда ветеранских и молодежных общественных организаций. Председателем оргкомитета является президент РФ.