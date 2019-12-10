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Общество

На 8% выросло количество ДТП по вине мигрантов в России

В России третий год подряд отмечается рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине мигрантов, в том числе из стран СНГ. С начала текущего года произошло 8 тысяч 814 таких аварий. За 2019 год цифра выросла на 6%, пишет газета «Известия».

По вине водителей из стран СНГ аварий стало больше на 7,7%, их число достигло отметки в 4 тысячи 81. Остальные 4 тысячи 733 ДТП пришлись на долю представителей других государств — здесь прирост составил 4,6%. В таких авариях погибли 883 человека, а пострадало 12 тысяч 379.

Чаще всего виновниками аварий становятся иностранцы, работающие в сфере коммерческих перевозок, в том числе в сервисах такси. По мнению экспертов, причиной ДТП становится то, что мигранты работают больше положенного времени, без отдыха. Также некоторые аварии происходят из-за недостаточной квалификации водителей.

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