Проект по увековечению памяти героев страны стартовал в России

09:53, 10 декабря 2019, ПАИ

В России партия «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память» дала старт акции «Память героев». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, в рамках проекта по стране будут установлены мемориальные доски и бюсты героям, присвоены их имена образовательным учреждениям, улицам и площадям.

Реализация проекта стартовала 9 декабря в Самаре. Здесь у Самарского речного техникума была открыта мемориальная доска семи героям – выпускникам и сотрудникам данного учреждения.

«Наша цель - не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры», - подчеркнул заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», координатор партпроекта Александр Хинштейн.

С 1992 года звание героя России присвоено свыше 1100 человек, более - 600 из них уже нет в живых. В рамках проекта предполагается увековечить память всех ушедших героев России. Сделать это планируется к 30-летию установления звания - к 2022 году.