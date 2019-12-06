Ввоз 20 тонн капусты в адрес несуществующей сланцевской фирмы пресек Россельсхонадзор в Псковской области
В ходе карантинного фитосанитарного контроля в ФКП «Долосцы» Себежского района Россельхознадозор пресек ввоз 20 тонн белокочанной капусты из Белоруссии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Инспекторы установили, что груз следовал в город Сланцы Ленинградской области в адрес фирмы, которая по сведениям из ЕГРЮЛ ликвидирована. В связи с этим Россельхознадзор признал фитосанитарный сертификат недействительным, был оформлен акт о возврате груза.
По факту правонарушения возбуждено административное производство, добавили в ведомстве.