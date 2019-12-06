Проживающий в психоневрологическом интернате дновец до смерти избил беспомощного

11:44, 10 декабря 2019, ПАИ

Шесть лет лишения свободы получил проживающий в Дновском психоневрологическом диспансере мужчина за то, что до смерти избил беспомощного человека, содержащегося в том же учреждениии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

7 июня нетрезвый злоумышленник в Дновском психоневрологическом интернате не менее 4 раз ударил беспомощного потерпевшего руками по голове, а также толкал и бросал его, от чего тот ударялся о мебель и пол в комнате.

От полученных травм мужчина скончался спустя несколько дней. Районный суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 111 УК РФ.