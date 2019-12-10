Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год

11:05, 10 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области утверждены тарифы на электроэнергию на 2020 год. Соответствующий документ подписал региональный комитет по тарифам и энергетике, сообщили Псковскому агентству информации в акционерном обществе «Псковэнергосбыт».

Так, с 1 января 2020 года стоимость 1 киловатта в час не изменится и составит для городских жителей 4,4 рубля, для сельских жителей – 3,08 рубля, для населения, проживающего в домах с электроплитами – 3,3 рубля за киловатт в час.

С 1 июля 2020 года тариф для городских жителей составит 4,6 рубля за киловатт в час, для сельских жителей – 3,22 рубля, для населения, проживающего в домах с электроплитами – 3,45 рубля.

Увеличение тарифа для всех категорий населения с 1 июля 2020 года составит 4,5%.

Оплачивать электроэнергию необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Это можно сделать на официальном сайте «Псковэнергосбыт» и в центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.