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Общество

Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год

В Псковской области утверждены тарифы на электроэнергию на 2020 год. Соответствующий документ подписал региональный комитет по тарифам и энергетике, сообщили Псковскому агентству информации в акционерном обществе «Псковэнергосбыт».

Так, с 1 января 2020 года стоимость 1 киловатта в час не изменится и составит для городских жителей 4,4 рубля, для сельских жителей – 3,08 рубля, для населения, проживающего в домах с электроплитами – 3,3 рубля за киловатт в час.

С 1 июля 2020 года тариф для городских жителей составит 4,6 рубля за киловатт в час, для сельских жителей – 3,22 рубля, для населения, проживающего в домах с электроплитами – 3,45 рубля.

Увеличение тарифа для всех категорий населения с 1 июля 2020 года составит 4,5%.

Оплачивать электроэнергию необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Это можно сделать на официальном сайте «Псковэнергосбыт» и в центрах обслуживания потребителей, где установлены кассовые аппараты.

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