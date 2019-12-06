Великолучанин украл сумку у женщины в кинотеатре

11:07, 10 декабря 2019, ПАИ

36-летний безработный великолучанин украл сумку у посетительницы кинотеатра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено 8 ноября в кинотеатре на проспекте Ленина. У 48-летней женщины, проживающей в Новосокольническом районе, была украдена сумка с мобильным телефоном, кошельком с деньгами, банковскими картами и документами. Потерпевшая обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, им оказался мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и разбой. Он дал признательные показания.

Часть похищенного изъята. Проводится расследование.