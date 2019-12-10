Магазин-салон корейской косметики открылся в Пскове

13:21, 10 декабря 2019, ПАИ

Магазин-салон корейской косметики открылся в торговом центре «Максимус» в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в администрации центра.

«Скидки постоянным клиентам, для мам в декрете и для любителей выкладывать информацию в социальные сети с любимым брендом «Коко» гарантированы!» — отметили в «Максимусе». Кроме этого, в магазине можно получить профессиональную консультацию.

На момент открытия в магазине состоялись мастер-классы по макияжу и укладкам от стилистов и визажистов города.

Режим работы магазина с 10:00 до 20:00 без выходных (ТЦ «Максимус», 3-й этаж).