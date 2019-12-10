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Общество

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

Фото с сайта www.msk.kp.ru

На 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков, пишут федеральные СМИ. Бывший мэр Москвы скончался в Германии. По сообщению РЕН ТВ, в одной из клиник Мюнхена ему проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков являлся мэром Москвы с 1992 года. В сентябре 2010 года его уволил президент России Дмитрий Медведев «в связи с утратой доверия». Тем летом в Центральной части России царила засуха, в Московской области бушевали пожары. Дым от них не покидал столицу на протяжении нескольких недель, сильно увеличилась смертность, морги были переполнены. 

В 2016 году глава государства Владимир Путин наградил Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность». Также ему присвоены звания «Заслуженный химик РСФСР"(1986), «Заслуженный строитель Российской Федерации» (1996).

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