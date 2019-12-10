Пожизненное лишение свободы получил основной фигурант дела по теракту в метро Петербурга

13:40, 10 декабря 2019, ПАИ

Основной фигурант уголовного дела по факту террористического акта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов получил пожизненное лишение свободы, пишет РИА Новости.

Суд установил, что Аброр Азимов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории России, вовлек в нее своих знакомых, а также держал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги. Всего по делу о теракте в метро Петербурга арестованы 11 человек.

Руководители сообщества Сирожидин Мухтаров и Бобиржон Махбубов объявлены в международный розыск.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года около 14:40. Погибли 15 человек и террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена.