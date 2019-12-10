0
16:25
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
15:20
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
14:35
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
13:25
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
13:07
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
12:11
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
11:05
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
Еще новости
Общество

Пожизненное лишение свободы получил основной фигурант дела по теракту в метро Петербурга

Основной фигурант уголовного дела по факту террористического акта в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов получил пожизненное лишение свободы, пишет РИА Новости.

Суд установил, что Аброр Азимов вступил в террористическую организацию, запрещенную на территории России, вовлек в нее своих знакомых, а также держал связь с террористом-смертником Акбарджоном Джалиловым и переводил ему деньги. Всего по делу о теракте в метро Петербурга арестованы 11 человек.

Руководители сообщества Сирожидин Мухтаров и Бобиржон Махбубов объявлены в международный розыск. 

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года около 14:40. Погибли 15 человек и террорист-смертник Акбарджон Джалилов, пострадало несколько десятков пассажиров метрополитена.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Лучших спортсменов чествуют в Пскове
10 декабря 2019
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
10 декабря 2019
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
10 декабря 2019
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
10 декабря 2019
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
10 декабря 2019
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ

Идет загрузка...