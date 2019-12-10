Псковская область вошла в число лучших регионов по благополучному состоянию межнациональных и межконфессиональных отношений

14:08, 10 декабря 2019, ПАИ

Псковская область вошла в топ-3 регионов России, где наиболее благополучно складываются межнациональные и межконфессиональные отношения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Такие данные прозвучали на Всероссийском совещании по реализации государственной национальной политики, которое проходит в Москве 10 декабря. Оценку регионам дала администрации президента РФ.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова регион на совещании представляет его заместитель Николай Цветков.

Участников мероприятия поприветствовал врио руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаил Ипатов, который озвучил актуальные вопросы в сфере реализации национальной политики.

Собравшимся предстоит насыщенная деловая программа. Спикеры расскажут о реализации государственных программ национальной политики на 2020 год, применении методических рекомендаций о реагировании на конфликтные и предконфликтные состояния. Также планируется обсудить реализацию комплексных планов по социально-экономическому и этнокультурному развитию разных этнических групп.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Псковской области живут представители 130 национальностей. В регионе на протяжении почти 10 лет ведется работа по выстраиванию взаимодействия органов исполнительной власти с общественными организациями. Это нужно для координации действий по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическому воспитания населения, сохранению культурных традиций.

В 2014 года в Псковской области впервые прошел конкурс по предоставлению субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. С того момента господдержку получили более 50 социальных проектов на общую сумму порядка 7,5 млн рублей. В 2016 году администрация Псковской области и ФАДН России подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации задач государственной национальной политики.