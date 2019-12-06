За кражу вина и шампанского в Великих Луках петербуржец отправится в колонию-поселение

14:24, 10 декабря 2019, ПАИ

Житель Санкт-Петербурга проведет три месяца в колонии-поселении за кражу спиртного в магазине в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 августа мужчина зашел в магазин на проспекте Гагарина и похитил с витрины несколько бутылок вина и шампанского. Спиртное он пронес в руках мимо кассы, не оплатив, и скрылся. Похищенным алкоголем он распорядился по собственному усмотрению.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки задержали подозреваемого, им оказался 21-летний неработающий молодой человек из Санкт-Петербурга. Он временно проживал в Великих Луках.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).