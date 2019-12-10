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Общество

Специалисты Роскачества определили лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества исследовали 18 брендов оливкового майонеза по цене от 24 до 99 рублей за упаковку. В результате оказалось, что продукция восьми торговых марок может претендовать на Знак качества. Кроме того, во всех протестированных образцах было выявлено ДНК оливок.

Обычно производители добавляют только несколько килограммов оливкового масла на тонну прочих ингредиентов. Но это связано не столько с экономией дорогостоящего сырья, сколько с физико-химическими свойствами оливкового масла: при охлаждении оно застывает, густеет. Но если это масло совсем в майонез не добавлено, а вместо него - синтетические ароматизаторы, такой продукт не имеет права называться «оливковым» майонезом. Максимум - продуктом «со вкусом оливок» или «с ароматом оливок».

Количество яичного белка во всем исследованном майонезе соответствует требованиям ГОСТа. А трансжиров было выявлено не больше 0,1 процента. Что касается консервантов, то их нет только в 8 протестированных товарах из 18. В остальных присутствовала сорбиновая (Е200) и/или бензойная (Е210) кислота. Нарушения, связанные с маркировкой, выявлены у 5 из 18 товаров.

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