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Общество

ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове

Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове. Магазин располагается в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» по адресу улица Кузбасской дивизии, 19. В ассортименте нового магазина более 13 тысяч наименований товаров.

Первые покупатели начали собираться у супермаркета ещё до открытия: всем желающим выдавали скидочные карты, кроме того, псковичей ожидали скидки до 50% на представленные на прилавках продукты.

 

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