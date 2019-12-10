ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове

14:35, 10 декабря 2019, ПАИ

Первый супермаркет торговой сети «Перекрёсток» открылся в Пскове. Магазин располагается в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» по адресу улица Кузбасской дивизии, 19. В ассортименте нового магазина более 13 тысяч наименований товаров.

Первые покупатели начали собираться у супермаркета ещё до открытия: всем желающим выдавали скидочные карты, кроме того, псковичей ожидали скидки до 50% на представленные на прилавках продукты.