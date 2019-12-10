7 млн рублей выиграл пскович в лотерею

15:22, 10 декабря 2019, ПАИ

10 декабря житель Пскова выиграл суперприз государственной лотереи в размере 7 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы лотереи.

Победу новоиспеченному миллионеру принесли числа: 3, 1, 13, 9, 17, 5, 11, 15 в первом поле билета и 1 — во втором. После того, как победитель приедет на оформление выигрыша, станет известна история его удачи, отметили организаторы лотереи. А пока нет никаких сведений ни о том, как часто он покупает лотерейные билеты, ни о том, на что потратит вырученные деньги.

По статистике государственных лотерей, за последние два года суммы свыше одного миллиона рублей выиграли 11 жителей Псковской области.