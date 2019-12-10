Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге

15:20, 10 декабря 2019, ПАИ

Спортсменка из Островского района Елизавета Николаева победила в двух забегах на Кубке по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На трехкилометровой дистанции девушка показала наилучшее время — 10 минут 52 секунды, а на двухкилометровой с препятствиями — 7 минут 7 секунд.

Тренирует спортсменку Родион Крылов. Девушка приезжает на тренировки три раза в неделю из деревни Воронцово в Остров. Сейчас она готовится к Первенствам Северо-Западного федерального округа и России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.