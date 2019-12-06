Один из водителей получил серьезные травмы при столкновении грузовиков в Псковской области

15:23, 10 декабря 2019, ПАИ

Водитель автомашины Газель получил серьезные травмы в результате столкновения с КАМАЗом в Стругокрасненском районе на трассе Р-23, авария произошла 10 декабря. Все случилось вблизи деревни Сверетово около 14 часов. Как рассказали Псковскому агентству информации очевидцы, у КАМАЗа помята передняя часть кабины по левой стороне, а вот Газель пострадала сильнее. Кабина практически вся разбита.

Водитель Газели получил ранения, для оценки его состояния и последующей госпитализации в ближайшую больницу на место прибыла скорая помощь.

Официальная причина аварии пока не названа. Водитель КАМАЗа уверяет, что легкий грузовик шел по встречной полосе и в какой-то момент неожиданно вывернул под колеса.